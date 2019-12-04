11. Ruh Sağlığı Sempozyumu Cuma günü başlıyor. “Sanal mı? Gerçek mi?” temalı sempozyum Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak ve 2 gün sürecek.

Sempozyum, Kıbrıs Psikoterapi Derneği, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’yle iş birliğinde yapılıyor.

Sempozyum Düzenleme Kurul Başkanı Prof. Dr. Müge Beidoğlu, KKTC’de ruh sağlığı alanında ve bu alana katkı koyan diğer meslek gruplarında çalışan uzmanların, ortak paydada buluşmasını sağlamakla bir mesleki paylaşım platformu oluşturmanın amaçlandığını belirtti.

04/12/2019 16:29