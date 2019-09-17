K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 2.hafta programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 2.haftanın programı belli oldu.

Program şöyle:

K-Pet Süper Lig

20 Eylül Cuma

Göçmenköy-Mağusa Türk Gücü (Lefkoşa Atatürk Stadı-19.00)

21 Eylül Cumartesi

Binatlı-Gönyeli (Güzelyurt Üner Berkalp Stadı-16.30)

Cihangir-Baf Ülkü Yurdu (Cihangir STadı-16.30)

Gençlik Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Lefkoşa Atatürk Stadı-16.30)

22 Eylül Pazar

Yenicami-Hamitköy (Lefkoşa Atatürk Stadı-16.30)

Düzkaya-Küçük Kaymaklı (Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı-16.30)

Lefke-Doğan Türk Birliği (Lefke 16 Ağustos Stadı-16.30)

23 Eylül Pazartesi

Türk Ocağı Limasol-Çetinkaya (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı-16.30)

K-Pet Birinci Lig

21 Eylül Cumartesi

Yalova-Dörtyol (Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı-16.30)

Görneç-Bostancı Bağcıl (Görneç Üç Şehitler Stadı-16.30)

Karşıyaka-Maraş (Karşıyaka Ergin Cemal Şahdur Stadı-16.30)

22 Eylül Pazar

Ozanköy-Mesarya (Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı-16.30)

Çanakkale-Girne Halk Evi (Çanakkale Muharrem Döveç Stadı-16.30)

Yonpaş Dumlupınar-Lapta (Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı-16.30)

23 Eylül Pazartesi

Larnaka Gençler Birliği-Esentepe (İskele Cumhuriyet Stadı-19.00)