K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 2.hafta programı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 2.haftanın programı belli oldu.
17/09/2019
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 2.haftanın programı belli oldu.
Program şöyle:
K-Pet Süper Lig
20 Eylül Cuma
Göçmenköy-Mağusa Türk Gücü (Lefkoşa Atatürk Stadı-19.00)
21 Eylül Cumartesi
Binatlı-Gönyeli (Güzelyurt Üner Berkalp Stadı-16.30)
Cihangir-Baf Ülkü Yurdu (Cihangir STadı-16.30)
Gençlik Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Lefkoşa Atatürk Stadı-16.30)
22 Eylül Pazar
Yenicami-Hamitköy (Lefkoşa Atatürk Stadı-16.30)
Düzkaya-Küçük Kaymaklı (Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı-16.30)
Lefke-Doğan Türk Birliği (Lefke 16 Ağustos Stadı-16.30)
23 Eylül Pazartesi
Türk Ocağı Limasol-Çetinkaya (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı-16.30)
K-Pet Birinci Lig
21 Eylül Cumartesi
Yalova-Dörtyol (Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı-16.30)
Görneç-Bostancı Bağcıl (Görneç Üç Şehitler Stadı-16.30)
Karşıyaka-Maraş (Karşıyaka Ergin Cemal Şahdur Stadı-16.30)
22 Eylül Pazar
Ozanköy-Mesarya (Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı-16.30)
Çanakkale-Girne Halk Evi (Çanakkale Muharrem Döveç Stadı-16.30)
Yonpaş Dumlupınar-Lapta (Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı-16.30)
23 Eylül Pazartesi
Larnaka Gençler Birliği-Esentepe (İskele Cumhuriyet Stadı-19.00)