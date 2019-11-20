İngiltere'de polis 'gizemli hayırseveri' arıyor

İngiltere'de polis, bir kasabada sokağa içi para dolu zarflar bırakan gizemli "hayırseveri" arıyor.

İngiliz basınına göre, ülkenin kuzeyindeki Blackhall Colliery kasabasında 2014'ten beri ortaya çıkan para dolu zarflarla ilgili gizem devam ediyor.

Son olarak bu hafta başında içinde 2 bin sterlin olan bir zarf daha bulundu. Böylece para dolu zarfların sayısı sene içinde 4'e, toplamda ise 12'ye çıktı.

"Durum gizemli kalmayı sürdürüyor"

Polis, paraları kimin bıraktığını bulmak için kişiler, kurumlar ve bankalarla görüşüp, banknotlar üzerinde parmak izi aradı. Ancak güvenlik güçleri, tüm çabalarına rağmen gizemli kişiyi bulamadı.

Yerel polis sözcüsü Constable John Forster, konuya ilişkin, "Durum gizemli kalmayı sürdürüyor. Dolayısıyla bu rastgele olayı aydınlatmamıza yardımcı olacak herhangi bir bilgiyi memnuniyetle karşılarız." dedi.

Paraları bırakan kişinin bir "hayırsever" olabileceğini kaydeden Forster, banknotları bulup getiren vatandaşlara da teşekkür etti.

Forster, son olaydaki paranın daha öncekiler gibi iki hafta kendilerinde kalacağını, sahibinin çıkmaması durumunda bulan kişiye iade edileceğini söyledi.

20/11/2019 17:50