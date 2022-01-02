75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu

Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan, yılbaşına yine sahnede girdi. Pandemi sonrası sahnelere hızlı dönen Pekkan, güçlü sesiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Ayrıca Ajda Pekkan'ın yeni tarzı ve kıyafeti, genç kızlara taş çıkardı. (Milliyet)

Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Ajda Pekkan sahnelere çok hızlı döndü. 2022'ye muhteşem bir şovla giren Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine ise yeni imajı damga vurdu.

Pembe kıyafetiyle Barbie'ye benzeyerek bir kez daha iddialı olduğunu gösteren Ajda Pekkan, davetlilerden tam not aldı. Geceye, “Yakar Geçerim” isimli şarkısıyla start veren süperstar, yeni ve eski şarkılarıyla da gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Geri sayım sırasında davetliler ile hep bir ağızdan söyleyerek yeni yıla birlikte girdiler.

Süperstar Ajda Pekkan, “Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi” unvanını aldı. Ajda Pekkan’a bu unvanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, değerli taşlarla süslenmiş Bodrum’un simgesi olan mavi balık sembollü Kültür ve Sanat nişanı ile takdim edildi.

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02/01/2022 13:50