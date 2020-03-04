Haluk Levent kendisini 'kanserim' diye kandıran kişiye sitem etti: 'Ya benim kalbim?'

Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç insanlara destek olan şarkıcı Haluk Levent'in yardımına koştuğu bir kişinin 'kanser hastasıyım' beyanının yalan olduğu ortaya çıktı.

Geçen hafta sahilde buluşarak gitar çaldığı ve çay içtiği kadın, kanser olmadığının anlaşılması üzerine psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Levent yaşadığı hayal kırıklığını Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile ifade etti.

Fenomen dizi Behzat Ç. ye göndermede bulunan şarkıcı şu ifadeleri kullandı: “Behzat amirim için ‘nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?”

​Destekçileri ise Levent'in yanında olduklarını belirten yüzlerce yanıtla paylaşıma karşılık verdi. Levent'e aynı yolda devam etmesi yönünde güç veren Twitter kullanıcıları, 'yanındayız' mesajı verdi.

04/03/2020 17:29