Google'da bu yıl en çok 'İstanbul seçim sonuçları' arandı

Arama motoru Google, bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı. Yılın Arama Trendleri 2019'un Türkiye'de beş farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında genel kategoride İstanbul seçim sonuçları 2019, isimler kategorisinde Emine Bulut, yemek kategorisinde revani, diziler kategorisinde Mucize Doktor, şarkılar kategorisindeyse Reynmen’den Derdim Olsun şarkısı yer aldı.

Türkiye’de 2019’da Yükselen Genel aramalarında zirvede yer alan İstanbul Seçim Sonuçları 2019'u sırasıyla geleceğe nefes, YSK, deprem, sigara fiyatları, dolar kuru, askerlik son dakika, EYT, İstiklal Marşı 10 kıta, Notre Dame Katedrali aramaları takip etti.

2019’da Google'da en çok aranan isim Emine Bulut'u ise Ekrem İmamoğlu takip etti. Diğer isimlerse sırayla Neslican Tay, Palu Ailesi, Tarık Ünlüoğlu, Kerimcem Durmaz, Dilber Ay, Ayşen Gruda, Devran Çağlar ve Demet Akbağ.

Game of Thrones dördüncü

Türkiye’de en çok aranan diziler kategorisinde zirvede yer alan Mucize Doktor’u Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Neredeyse tamamını yerli dizilerin oluşturduğu listedeki tek uluslararası yapım ise dördüncü sıradaki Game of Thrones oldu.

2019’un yemek kategorisinde revaniyi, kestane, limonata, sütlaç ve kapuska takip etti.

Reynmen’in Derdim Olsun, Şanışer’in Susamam, Fatih Bulut’un Çok Sevdim Yalan Oldu ve Norm Ender’in Mekanın Sahibi adlı çalışmaları da Türkiye’de bu yılın en çok aranan şarkıları.

Dünyada 2019’da Yükselen Genel Aramalar kategorisinde ise ilk sırada Hindistan ve Güney Afrika yer alırken Cameron Boyce ve Copa America 2. ve 3. sırada yer aldılar.

11/12/2019 17:49