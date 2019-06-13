Kraliçe 2. Elizabeth villasını satıyor

Kraliçe 2. Elizabeth Malta'da bulunan villasını 6 milyon euro'ya satıyor.

Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villa, Kraliçe'nin İngiltere dışında evi olarak nitelediği tek yer olma özelliği taşıyordu.

Kraliçe, eşi Prens Philip'in Malta'da deniz subayı olarak görev yaptığı 1949-1951 yılları arasında burada yaşamıştı.

Lüks bir emlak şirketinin verdiği ilanda, Kraliçe'nin villası "Kayda geçmiş büyük bir tarihi değere sahip, Palazzo mimarisindeki muhteşem bir konut" olarak nitelendi.

İlanda, 1.560 metre karelik yüksek tavanlı ve dayanıklı evde, konuk ve hizmetçiler için ayrılmış çok sayıda alan olduğu belirtildi.

(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)