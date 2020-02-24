Her iki 5G’li telefonun biri Çin’de satıldı

Çin merkezli Huawei ve Güney Koreli Samsung’un aralarında olduğu pek çok teknoloji devi 5G destekli cihazlarını satışa sundu.

“5G destekli akıllı telefonlar ne kadar sattı?” sorusu Counterpoint Research China‘dan gelen son rapor ile yanıt buldu.

Söz konusu rapora göre Çin, 2019‘daki 5G telefon satışlarının yüzde 48‘ini oluşturdu. Başka bir deyişle her 2 5G’li cihazın 1’i Çin’de satıldı.

Huawei ve alt marakası Honor, Çin‘de 5G akıllı telefon satışlarının yüzde 74‘ünü oluştururken Samsung yüzde 40 ile küresel pazarda liderliğini korudu.

5G NE KADAR HIZLI?

5G için hedeflenen indirme hızı saniyede 10 gigabite. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkileniyor ve büyük bu hıza pek yaklaşmıyor. Ancak buna rağmen 5G, 4G'den çok daha hızlı.

Geçtiğimiz ay BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza’da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaşıldı.

Bu kullanıcı açısından şu anlama geliyor; bu hıza sahip bir 5G cihaz ile 2 saatlik bir filmi 7 saniyede indirebilirsiniz, 12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede indirebilirsiniz, 10 bölümlük kısa bir dizinin bir sezonunu 30 saniyede indirebilirsiniz.

24/02/2020 12:01