'Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanlarda Yavru Kayıpları' konulu seminer düzenleniyor

: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hayvan üreticilerine yönelik eğitim programı kapsamında 27 Şubat Perşembe Çamlıbel’de “Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanlarda Yavru Kayıpları” konulu seminer düzenlenecek.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, saat 19.00’da Çamlıbel Kültür Merkezi’nde yer alacak seminerde, konu hakkında Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya sunum yapacak, etkinlikte pire ile mücadele konusunda Dr. Zeliha İmamzade, Süt Endüstrisi Kurumu’nun işlevselliği konusunda da kurum yetkilileri bilgi verecek.

21/02/2020 15:44