Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin 2 Sergi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Türkiye resim sanatçısı Orhan Zafer’in “Ara Bölge” isimli 20 eserden oluşan kişisel sergi ile Kırgızistan resim sanatçısı Baizak Alybayev’in “Görünüm” isimli 22 eserden oluşan kişisel resim sergisi UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Tıp Fakültesi sergi salonunda yer alan serginin açılışına Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova tarafından Kırgızistan resim sanatçısı Baizak Alybayev ile Türkiye resim sanatçısı Orhan Zafer’ Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

03/02/2020 13:37