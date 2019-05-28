Çavuşoğlu, KTÖS heyetini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, Genel Sekreter Şener Elcil ve Eğitim Sekreteri Burak Maviş’i kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimi iki adım olarak değerlendirdiklerini, ilkinin günlük sorunların çözülmesi, ikinci adımın eğitim sisteminin iyileştirilmesini içerdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, temennisinin diyaloğu eksiltmeden, birikimlerini birleştirip çocukların en iyi şekilde yetişmesine her türlü katkıyı yapmak olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin motivasyonunu korumak ve geliştirmek gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, yaz dönemini en iyi şekilde değerlendireceklerini, nakillerin yapılacağını, hizmet içi eğitim planları bulunduğunu belirtti.

“Eğitim yılında öğrencilerin ders kayıplarının önüne geçmek olmazsa olmazımızdır” diyen Çavuşoğlu, kitap, öğretmen, sınıf eksikliği yaşanmamasını hedeflediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, ortak akılla ülkenin ve çocukların geleceğini şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi.