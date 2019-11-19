Galatasaray'da sakat futbolculara Lemina da eklendi

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le oynanacak karşılaşmanın hazırlığının teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüğü belirtildi.

Gabon Milli Takımı'ndan dönen Mario Lemina'yla ilgili yapılan açıklamada, "Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi." denildi.

Sarı-kırmızılıların Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giyen oyuncusu Christian Luyindama'nın da milli maçta sakatlandığı aktarıldı. Luyindama'nın durumunun İstanbul'a döndükten sonra yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkacağı ifade edildi.

Milli takımlarından sakat dönen diğer futbolcular Fernando Muslera'nın bel ağrısı ile Ryan Babel'in ise sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) nedeniyle günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.

Takımdan ayrı özel program uygulanan futbolculardan Şener Özbayraklı'nın salonda, Younes Belhanda'nun ise sahada çalışma yaptığı bildirildi.

Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya'ya giden Radamel Falcao'nun, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul'a döneceği aktarıldı. Bir diğer sakatlığı bulunan futbolcu Florin Andone'nin ise günü özel bir tedavi programı dahilinde geçirdiği açıklandı.

19/11/2019 17:01