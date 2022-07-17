76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak

Yaklaşık 76 milyon yıl önce dünyayı dolaşan bir T. Rex akrabasının fosilleşmiş iskeletinin bu ay New York'ta açık artırmaya çıkacağı duyuruldu.

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17/07/2022

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76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak

Müzayede evi Sotheby`s, Gorgosaurus iskeletinin 28 Temmuz`da Sotheby`nin doğal tarih müzayedesinin en önemli parçası olacağını söyledi.

Gorgosaurus, Kretase Dönemi`nin sonlarında şimdi batı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olan bölgelerde yaşayan bir tepe etoburdu.

Akrabası Tyrannosaurus Rex`ten 10 milyon yıl önce yaşadı.

Sotheby`s, satılan iskeletin 2018`de Montana, Havre yakınlarındaki Judith Nehri Oluşumu`nda keşfedildiğini söyledi.

Gorgosaurus, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 6,7 metre uzunluğunda.

Müzayede evi, bilinen diğer tüm Gorgosaurus iskeletlerinin müze koleksiyonlarında bulunduğunu ve bunu özel mülkiyet için mevcut tek örnek haline getirdiğini söyledi.

Sotheby`nin fosil için satış öncesi tahmini 5 milyon ila 8 milyon dolar arasında.

17/07/2022 16:18
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TAGS: dinozor
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