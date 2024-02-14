76 yaşındaki annesini iterek düşürdü, cezaevine gönderildi

Tartıştığı annesini iterek düşüp, burnunun kırılmasına neden olan ve vahim zarar suçlamasıyla tutuklanan Okan Tezel mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa Ortaköy’de ikamet eden zanlı Okan Tezel’in evin mutfak kısmı içerisinde olduğu bir esnada televizyonu kimin izleyeceği konusunda kavga ettiği 76 yaşındaki annesi G.C.’yi elleriyle arkadan iterek, yere düşürüp burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, G.C.’nin aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, burun kemiğinin kırıldığına dair rapor alındığını açıkladı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMESİ FAYDA ETMEDİ

Polis, G.C.’nin aynı gün ifadesinin alındığını, oğlundan şikayetçi olduğunu söylediğini aktardı. Polis, ancak G.C.’nin kısa süre sonra ek ifade vererek şikayetini geri çektiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.