76 yaşındaki demans hastası Erbay Raman kayıp

Spor camiasının tanınan ve sevilen isimlerinden emekli öğretmen 76 yaşındaki Demans hastası Erbay Raman'ın CA 582 nolu kırmızı Mercedes ile dün saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği belirtildi. Erbay Raman'ın sosyal medyadan kayıp olduğu duyurularak vatandaşlardan yardım istendi. Raman'ı görenlerin 05428501599 - 0542 8511730’nolu irtibat numarasını aranması istendi.

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12/12/2020 09:09