76 yaşındaki demans hastası Erbay Raman kayıp

Uzun yıllar kulüp başkanlığı yapan 76 yaşındaki Demans hastası Erbay Raman'ın kayıp olduğu bildirildi.

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12/12/2020

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76 yaşındaki demans hastası Erbay Raman kayıp

Spor camiasının tanınan ve sevilen isimlerinden emekli öğretmen  76 yaşındaki Demans hastası Erbay Raman'ın CA 582 nolu kırmızı Mercedes ile dün saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve halen geri  dönmediği belirtildi. Erbay Raman'ın sosyal medyadan kayıp olduğu duyurularak vatandaşlardan yardım istendi. Raman'ı görenlerin 05428501599 - 0542 8511730’nolu irtibat numarasını aranması istendi.

12/12/2020 09:09
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TAGS: Erbay Raman
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