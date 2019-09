Brad Pitt Oscar’ı İstemiyor

Brad Pitt, bu yıl rol aldığı filmlerle kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood’u (Bir Zamanlar Hollywood’da) ile James Gray’in Ad Astra’sında (Yıldızlara Doğru) rol alan 55 yaşındaki aktör, Oscar kampanlarında yer almak istemiyor. Entertainment Weekly dergisine açıklama yapan Pitt, 2019 yılı rolleriyle ilgili yapılan Oscar kampanyalarına katılmayacağını söyledi. Pitt, “Oscar kampanlarından uzak duracağım. Hiçbir zaman bilemezsin tabii, kazanmak harika bir şey. Ama asıl hedef, filmin bir yer edinmesi, şimdi mi yoksa bir on yıl sonrasında mı konuşuluyor olmasını sağlamak. Oscar’ın peşinde koşmanın bir hikaye anlatmanın saflığına bir kötülük ve köstek olmak olduğunu düşünüyorum” dedi. Pitt’in başrolde yer aldığı Ad Astra filmi hakkında yapılan eleştirilerde, ünlü aktörün En İyi Aktör ödülü için, Once Upon a Time in Hollywood’dan daha fazla 2020 Oscar şansının olduğu öngörülüyor. Once Upon a Time in Hollywood için ise Leonardo DiCaprio’nun yanında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı alabileceği düşünülüyor. Ancak Pitt’in Oscar kampanyalarına katılımının olmamasının, yaptığı işlere olan ilgiyi çekmeyi azaltacağı görüşü de yaygın. Pitt, The Mew York Times’a verdiği son röportajında, gelecekte oyunculuğu bırakmayı planladığını söylemişti. Ünlü oyuncunu rol aldığı Once Upon a Time in Hollywood filmi, Tarantino’nun dünya çapında ikinci en yüksek hasılatlı filmi olmuştu. Pitt’in yeni filmi Ad Astra, 20 Eylül’de vizyona giriyor. Pitt’in bir astronotu canlandırdığı filmin sinemada büyük ilgi görmesi bekleniyor.