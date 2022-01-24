763 sandıktan 700’ü açıldı

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24/01/2022

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763 sandıktan 700’ü açıldı

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 763 sandıktan 700’ü açıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu internet sitesindeki verilere göre 700 sandıktaki sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 700

Oy kullanan seçmen sayısı: 106 bin 986

Geçerli oy: 4 milyon 508 bin 334

700 sandığa göre milletvekili dağılımı şöyle: UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP2

Partilerin oy yüzdelikleri şöyle:

UBP 39.56

CTP 31.97

DP 7.47

TKP 1.55

BY 1.95

YDP 6.50

HP 6.62

TDP 4.37

24/01/2022 01:36
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TAGS: 763 sandıktan 700’ü açıldı
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