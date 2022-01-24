763 sandıktan 700’ü açıldı
24/01/2022
KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 763 sandıktan 700’ü açıldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu internet sitesindeki verilere göre 700 sandıktaki sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 700
Oy kullanan seçmen sayısı: 106 bin 986
Geçerli oy: 4 milyon 508 bin 334
700 sandığa göre milletvekili dağılımı şöyle: UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP2
Partilerin oy yüzdelikleri şöyle:
UBP 39.56
CTP 31.97
DP 7.47
TKP 1.55
BY 1.95
YDP 6.50
HP 6.62
TDP 4.37