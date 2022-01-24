763 sandıktan 736’sı açıldı...

KKTC’de bugün yapılan ve 763 sandıkta oy kullanılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarında 736 sandık açıldı, geriye 27 sandık kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu internet sitesindeki verilere göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor.

UBP 24, CTP 19, DP 3, HP 3 ve YDP de 1 milletvekili çıkarıyor.

736 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Oy Kullanan Seçmen: 112 bin 873

KKTC Geneli Geçerli Oy: 4 milyon 770 bin 634

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.565

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %32

Demokrat Parti (DP): % 7.48

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.57

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.96

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.36

Halkın Partisi (HP): % 6.67

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.39

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24/01/2022 03:02