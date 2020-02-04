Gelir Ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden Hatırlatma

‘‘Yıllık Gelir Beyannameleri 30 Nisan’a kadar sunulmalı’’

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04/02/2020

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Gelir Ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden Hatırlatma

Gelir ve Vergi Dairesi, gerçek kişilerin, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 26. Maddesine istinaden Yıllık Gelir Beyannamelerini 30 Nisan’a kadar Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmaları gerektiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, yükümlülerin ve/veya Muhasip /Murakıpların yoğun hesap dönemi içerisinde mağduriyet yaşamaması için 2019 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanlarını dairenin  şubelerinden veya http://www.vergi.gov.ct.tr/ internet adresinden temin edip doldurmaları ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar sunmaları istendi.

04/02/2020 14:25
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TAGS: haberkıbrıs, gerlir ve vergi, daire
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