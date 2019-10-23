Çavuşoğlu: ABD ve Rusya ile mutabakatlar siyasi başarı olarak tarihe geçti

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

"Dünyanın en büyük iki ülkesi harekatın meşruiyetini kabul etti"

Dünyanın en büyük iki ülkesinin Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullendiğini belirten Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı sahasında herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz." dedi.

"Teröristler Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacak"

YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını dile getire Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçtiğini söyledi.

23/10/2019 10:26