765 kişilik cezaevinde, 840 kişi bulunuyor…

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısı sırasında konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Merkezi Cezaevi’nde toplam 840 kişinin olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Oğuz, Merkezi Cezaevi’nde, 35 farklı ülkeden, 840 kişi bulunduğunu, 15 farklı ülkeden 51 kadının cezaevinde olduğunu, 21 yaş altı genç mahkum sayısının 17 olduğunu, 14 yaş altı mahkum bulunmadığını söyledi.

2022 yılında resmi olarak açılan yeni cezaevi 500 yetişkin erkek, 100 yetişkin kadın, 65 çocuk ve 100 kişilik açık cezaevi şeklinde inşa edildi.