765’inci mağazası Girne’de açıldı!

women’secret 16 Ekim 2024 tarihinde, Dünyada ki 765.’inci, Kuzey Kıbrıs’ta ki 2.’inci mağazasını Dereboyu Lefkoşa’dan sonra Semih Sancar Caddesi Girne de Mustafa Arabacıoğlu ve ekibi tarafından hizmete sunulmuştur. Yeni mağaza açılışı geçtiğimiz hafta 12 Aralık tarihinde, özel bir davetle "Yeni Yıl Koleksiyon Lansmanı" şeklinde duyuruldu ve özel marka işbirlikleri yanı sıra mağaza içerisinde canlı DJ performansı daveti renklendirdi.

women'secret’in bu özel yeni yıl lansmanında, şık ve modern mücevher tasarımlarıyla bilinen Devon by Angels ve Martini içecek markası ile işbirliği yapıldı.

Geceye Kıbrıs’ın sanat, moda ve iş dünyasından birçok seçkin konuk yanında Martini Kıbrıs bayisi Ramadan Cemil işletmeleri Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Debbağ Sezerli, Devon by Angels’ın Kıbrıs temsilcisi Zeynep Denner Erduran, markanın tasarımcıları ve kurucuları Bahar & Ebru Niziplioğlu kardeşler de konuklar arasındaydı.

women'secret’i Kuzey Kıbrısa kazandıran MAS Bros. Grup şirketleri; perakende sektörüne ek olarak hızlı tüketim ürünleri, ecza deposu, kozmetik ve emlak/inşaat sektörlerinde lokomotif şirketler arasındadır.