Evo Morales Bolivya’dan ayrılıyor

Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika’ya teşekkür ederek, “Kardeşlerim, Meksika’ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim.” ifadelerini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales’in kabul ettiğini ve Meksika’nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı.

Bu arada, Meksika, Bolivya’da Morales’i istifaya götüren süreci “darbe” olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyordu.

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama

Öte yandan, ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa ettiği Bolivya’da, ülkeyi seçime götürecek geçiş hükümeti için muhalifler tarafından çalışma yürütülüyor. Bu süreçte geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, başkent La Paz’daki Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi’nde (ALP) basın açıklaması yaptı.

"Halkın yeni bir devlet başkanı" istediğini savunan ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Anez, ellerinde ülkenin 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için bir takvim bulunduğunu belirtti.

Seçimlere gidilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan Anez, ALP'de büyük çoğunluğa sahip iktidar partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) milletvekilleri ve senatörlerinin oturuma katılması için güvenlik garantisi verdiklerini duyurdu.

Anez, ülkedeki şiddetin sona ermesi için tüm taraflara çağrıda bulundu.

Türkiye'den Bolivya'ya seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından ülkenin bazı kentlerinde yer yer şiddet de içeren kitlesel eylemler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden 'Bolivya için Seyahat Uyarısı' başlıklı açıklama yayımlandı.

Bolivya'da yaşanan son gelişmeler ışığında, başta başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitlesel eylemler düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bolivya'da yaşayan veya Bolivya'ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir."

12/11/2019 10:03