767 yeni vaka 4 can kaybı!
28/03/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.033 olup, 767 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu edilmiştir.
352 kişi Lefkoşa, 164 kişi Girne, 177 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
28 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.033
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 767
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 767
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.340.234
Toplam Vaka Sayısı: 81.617
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76.145
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6369
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6319
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 786
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 25
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 267
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1269
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138882