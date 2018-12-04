Döviz bugün ne kadar? (4 Aralık 2018)

Dolar/TL kasım ayı enflasyon verisinin ardından bankalararası piyasada 5,1449'lu seviyelere kadar gerilese de bu seviyeden yönünü yukarı çevirdi.

Katar'ın OPEC'ten çekilmesini açıklamasının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişle kur 5,28'in üzerine kadar çıktı. Dolar/TL bugün 5,25 civarında hareket ediyor. Euro/TL ise 6 liranın altında işlem görüyor.

Sterlin ise Alış- 6.61810 Satış- 6.61810 işlem görüyor