Döviz bugün ne kadar? (4 Aralık 2018)
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
04/12/2018
Dolar/TL kasım ayı enflasyon verisinin ardından bankalararası piyasada 5,1449'lu seviyelere kadar gerilese de bu seviyeden yönünü yukarı çevirdi.
Katar'ın OPEC'ten çekilmesini açıklamasının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişle kur 5,28'in üzerine kadar çıktı. Dolar/TL bugün 5,25 civarında hareket ediyor. Euro/TL ise 6 liranın altında işlem görüyor.
Sterlin ise Alış- 6.61810 Satış- 6.61810 işlem görüyor
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış (TL)
|Döviz Satış (TL)
|Efektif Alış (TL)
|Efektif Satış (TL)
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|5.19060
|5.20000
|5.18700
|5.20780
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|3.82090
|3.84580
|3.80330
|3.86880
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|0.78876
|0.79263
|0.78821
|0.79446
|1 EURO (EUR)
|5.89500
|5.90560
|5.89090
|5.91450
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|6.61810
|6.65260
|6.61350
|6.66260
|1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
|5.18980
|5.22320
|5.18210
|5.23100
|1 İSVEÇ KRONU (SEK)
|0.57178
|0.57770
|0.57138
|0.57903
|1 KANADA DOLARI (CAD)
|3.93160
|3.94930
|3.91710
|3.96430
|1 KUVEYT DİNARI (KWD)
|16.96830
|17.19040
|16.71380
|17.44820
|1 NORVEÇ KRONU (NOK)
|0.60724
|0.61132
|0.60681
|0.61273
|1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
|1.38350
|1.38600
|1.37310
|1.39640
|100 JAPON YENİ (JPY)
|4.56250
|4.59270
|4.54560
|4.61020