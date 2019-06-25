Badmintonculara destek geldi

Lefkoşa Badminton Kulübü’nün yürüttüğü sosyal sorumluluk projesine, Beylerbeyi Inner Wheel Derneği destek verdi.

Lefkoşa Badminton Kulübü’nün, sosyal sorumluluk ve altyapı projesi kapsamında Ağustos 2017’de başlatmış olduğu “Arabahmet Badminton Kursu” kursiyerlerine yönelik olarak 23 Haziran 2019 günü Başaran Spor Salonu’nda Turnuva düzenlendi. Lefkoşa Badminton Kulübü’nün organize ettiği turnuvada; tek erkeklerde birinci Mertcan Afanyalı, ikinci Adnan Budak ve üçüncü Ersen Akbıçak olurken, tek bayanlarda birinci Ayşegül Şanverdi, ikinci Kübra Kahraman ve üçüncü ise Merve Kazan oldu. Şampiyon olan sporculara raket hediye edilen turnuvada ayrıca dereceye giren tüm sporculara ve katılımcılara madalya da takdim edildi. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde ise Beylerbeyi Inner Wheel Derneği adına Mine Tokay turnuvaya katılan tüm çocuklara badminton ayakkabısı hediye ederken, Lefkoşa Badminton Kulübü de Beylerbeyi Inner Wheel Derneği’ne katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

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