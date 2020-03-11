Koronavirüs için uyarı: Nakit paradan uzak durun

Elden ele dolaşan paraların hijyenliğini kontrol etmenin mümkün olmadığını belirten Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Cem Karas, bazı virüslerin para ile de yayılabildiğini belirterek, “Bir sağlıkçı olarak parayla temasın ardından ellerin yıkanmasını öneriyoruz. Ancak bu pek çok zaman mümkün olabilecek bir durum değil. Bu nedenle imkanlar ölçüsünde temassız ödeme tercih edilmeli.

'Temassız ödemeyi tercih edin'

Nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Temassız ödemede ise kartınızı kimsenin eline vermek zorunda da değilsiniz. Verilere göre Türkiye'de de her geçen gün yaygınlaşıyor.

Son 4 yılda temassız ödeme 17 kat artarak yıllık 502 milyon adede ulaşmış. Artık kredi kartlarının büyük çoğunluğu da temassız ödemeye uygun” diyerek nakit paradan uzak durmanın da virüslere karşı alınacak tedbirler arasında yer aldığını söyledi.

11/03/2020 12:17