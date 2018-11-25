Rum protestocular Derinya ve Aplıç kapılarınında eylemde
25/11/2018
Rum basını, sınır kapılarının açılmasına karşı olan bazı Rumların belirli tarihlerde üçer saat sürecek “sınır kapılarını kapatma eylemi” gerçekleştireceklerini yazdı.
Rum protestocular eylemlerini bugün saat 18.00’de Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarında başlattı. Eylemin saat 21.00’de sona ereceği belirtildi.
2 Aralık’ta Akyar, 9 Aralık’ta Beyarmudu, 16 Aralık’ta Lokmacı, 23 Aralık’ta Ledra Palace, 30 Aralık’ta Metehan, 6 Ocak 2019’da Bostancı, 13 Ocak’ta Yeşilırmak ve 20 Ocak’ta ise Derinya sınır kapısında Rum protestocuların eylem gerçekleştirecekleri kaydedildi.
Protestocular, özellikle Derinya sınır kapısına vurgu yaparak, yerel işletmelerin geçişler nedeniyle etkileneceğini de savunuyor.