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‘Hellas sat 4’ uydusu fırlatılıyor

“Hellas Sat 4” Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan bayraklarıyla birlikte uzaya fırlatılacak

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05/02/2019

‘Hellas sat 4’ uydusu fırlatılıyor

Yunanistan’ın “Hellas Sat 4” isimli yeni uydusunun, bu akşam Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan bayraklarıyla birlikte uzaya fırlatılacağı haber verildi.

Bunun “Lockheed Martin” şirketinin inşa ettiği en büyük ticari uydu olduğuna dikkati çeken Fileleftheros, uydunun benzeri görülmemiş yeni teknolojileri bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Uydunun bu gece Kıbrıs saatiyle 23.01’de Fransa Guanası’ndaki Kourou Avrupa uzay istasyonundan uzaya fırlatılmasının beklendiğini belirten gazete, uydunun fırlatılmasını izlemek için Hellas Sat yetkilileri yanı sıra, Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu ile Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Stelios Himonas’ın da Fransız Guanası’na gittiklerini ekledi.

Uydunun fırlatılma anı launch.hellassat sitesinde canlı yayında gösterilecek

 

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TAGS: Hellas sat 4, uydusu, fırlatılıyor, haberkıbrıs,
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