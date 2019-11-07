Kristen Stewart'tan Robert Pattinson itirafı

Twilight dizisiyle 18 yaşında şöhrete kavuşan Kristen Stewart, Robert Pattinson ile olan ilişkisi hakkında konuştu.



Filmin devam ettiği dönemde ilişkilerini paparazziler önünde yaşamak istemedikleri için dışarda el ele bile tutuşmadıklarını söyleyen Stewart, “Bu malzemeyi onlara vermek istemiyoruz diyorduk ama sonuçta el ele yürümemiş olduk ve bu çok saçma” dedi.



“Robert ile evlenir miydin?” sorusuna Stewart, “Bilemiyorum, aslında bunu istemiştim. O benim ilk aşkım. Asla geleneksel biri olmadım ama yaşadığım her ilişkide onun tek olduğu hissini aldım. Eğer evlilik teklif etseydi kabul ederdim.” dedi.



Senarist Dylan Meyer ile birlikte olan Stewart, gerçekten aşık olduğunu arkadaşına evlenme teklifi etmek için sabırsızlandığını da belirtti.

07/11/2019 16:56