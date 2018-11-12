Siyam ikizi kaplumbağa bulundu

Kaplumbağaları bir nehir kenarında bulduğunu anlatan balıkçı, "Bulduğumda çok küçüktü. Bir veya iki günlüktü. Eve götürüp beslemeye karar verdim. Ancak ailem ona çok bağlandı. Biz de onu yanımıza almaya karar verdik" dedi.

Bilim insanları, siyam ikizi kaplumbağaların vücutları yemek aramalarına engel oluşturduğundan dolayı doğada çok nadir bulunduğunu ifade ediyor.

Öte yandan bir süre önce Çin'de benzer bir kaplumbağa bulunmuştu ancak söz konusu kaplumbağa'nın tek vücut ve iki kafası vardı.