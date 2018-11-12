“Aspirin ileri yaşlarda daha dikkatli kullanılmalı”

İhtiyacı olmayan bir gıdanın tüketilmesi durumunda vücut nasıl tepki veriyorsa, hasta olmadan alınan bir ilacın da bedene etkilerinin farklı olacağını söyleyen ve Aspirin kullanımının da buna örnek olduğunu belirten Kardiyolog Prof. Alpay Sezgin, özellikle ileri yaşlarda aspirin kullanımına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı, kanama riskine dikkat çekti.

Özellikle ileri yaşlarda Aspirin kullanımında daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin, Aspirin’in daha önce koroner arter hastalığı veya pıhtıya bağlı inme geçmişi olan hastalarda kullanılmasının yararlı olduğuna dair birçok çalışma olduğunu belirtti. Sezgin, ancak bunların dışında koroner arter hastalığına sahip olmayan ya da herhangi kronik bir hastalığı bulunmayan sağlıklı bireylerde Aspirin’in kalp krizi veya kalp hastalıklarına bağlı ölüm olaylarını azalttığına dair kesin kanıtlar olmadığını kaydetti.



İLERİ YAŞ VURGUSU



Yaşlı insanlarda kalp hastalıkları sıklığı arttığı için Aspirin’in 70 yaş üstü bireylerde daha faydalı olabileceğini dile getiren Sezgin, yine de yaş ilerledikçe kanama riskinin arttığının da akılda tutulması gerektiğini belirtti. Buna rağmen bilinen herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı ve yaşlı bireylerde her gün düşük doz da olsa Aspirin kullanımının sıklıkla görüldüğünü ifade eden Kardiyolog, özellikle ileri yaştaki hastaları doktor tavsiyesi olmadan aspirin kullanmamaları yönünde uyardı.



ARAŞTIRMA SONUÇLARI NE DİYOR?



Araştırmaların “ileri yaşlardaki sağlıklı bireylerde rutin Aspirin alımının yararı değil, zararı olduğu” sonucunu bilimsel verilerle desteklediğini söyleyen Prof. Sezgin, “Yaşlı bireylerde kalp ve beyin damar hastalıklarında Aspirin’in etkisi üzerine Amerika ve Avustralya’da paralel olarak yürütülen çalışmalarda, Aspirin’in, 65 ila 70 yaş üstü ve bilinen bir hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde kanama riskini artırdığı, dolayısıyla yarardan çok zarara neden olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamındaki iki ayrı gruptan birine 100 mg Aspirin, diğer gruba ise plasebo verilmiş, yaklaşık 5 yıl süren çalışmada Aspirin’in bu bireylerde herhangi bir sebebe bağlı ölüm, inme dahil olmak üzere kardiyovasküler nedenlerden ölüm, demans veya ölümcül ya da ölümcül olmayan kanser vakalarını azaltmadığı, aksine Aspirin alanlarda kanama riskini artırdığı belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.