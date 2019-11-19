Güney Kıbrıs'ta Çocukların Uğradığı Cinsel İstismar Olayları

Haravgi gazetesi Rum Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından, Ocak 2018’ten, 2019 yılının Ekim ayına kadar, polise, 368 çocuk cinsel istismar olayının gönderildiğini belirtti.

Gazete 368 olaydan 230’nun 2019 yılında yaşandığına da dikkati çekti.

Gazete bu verilerin, “Çocukların Cinsel İstismardan ve Şiddetten Korunmasına” ilişkin Avrupa Günü nedeniyle, “Foni” Konsey Başkanı Anastasia Papadopulu ve “Hope For Children” Müdürü Antria Neokleus tarafından yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapılırken verildiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca bu verilere dayanarak cinsel istismarda bulunan kişilerin yüzde 51.1’nin Kıbrıs kökenli, kurban olan çocukların ise yüzde 80.7’ye dayanan oranla yine Kıbrıs kökenli ailelerden geldiğini belirtti.

Habere göre cinsel istismara uğrayan çocukların yüzde 5.7’si Romanya, yüzde 6’sı Bulgaristan, yüzde 2.4’ü ise Yunan ailelerden gelmekte.

19/11/2019 11:21