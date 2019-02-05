Kalp şeklinde meteor Sevgililer Günü için satışa çıkacak

Taşın ihale üzerinden satışını üstlenen "Christie's" müzayede evi, meteorun kalp şeklinde olmasından dolayı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satılacağını açıklandı.

Ayrıca, kalp şeklindeki meteorun haricinde aynı bölgede bulunan 40'a yakın meteor taşı da 6-14 Şubat arasında satışa sunulacak.

Meteor parçalarının toplan 300 bin dolar ile 500 bin dolar arasında satılması bekleniyor.

1947'DE DÜŞMÜŞTÜ

Söz konusu meteor, 12 Şubat 1947 yılında Sovyetler Birliği zamanında atmosfere girip parçalanarak kalp şeklini almış, Sibirya'nın Sihote-Alin bölgesine düşmüştü.

Atmosferin etkisiyle yüzlerce parçaya ayrılan meteorun parçaları Rus jeologlar tarafından 5 gün içinde toplanmış, taşların içeriğinin yüzde 94 demir, yüzde 5,5 nikel ve yüzde 0,38 kobalt olduğu saptanmıştı.

1947'DE DÜŞMÜŞTÜ

Söz konusu meteor, 12 Şubat 1947 yılında Sovyetler Birliği zamanında atmosfere girip parçalanarak kalp şeklini almış, Sibirya'nın Sihote-Alin bölgesine düşmüştü.

Atmosferin etkisiyle yüzlerce parçaya ayrılan meteorun parçaları Rus jeologlar tarafından 5 gün içinde toplanmış, taşların içeriğinin yüzde 94 demir, yüzde 5,5 nikel ve yüzde 0,38 kobalt olduğu saptanmıştı.