Sezaryenin ardından normal doğum 'anne ve bebek için riskleri yükseltiyor'

Times gazetesinde yayımlanan ve Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, sezaryenin ardından normal doğum yapan kadınlarda ölü doğumdan, septisemiye kadar birçok risk artıyor.

Çalışmada uzmanlar İskoçya'da, 2002-2015 ylları arasında daha önce en az bir kere sezaryenle doğum yapan 74 binden fazla anneyi inceledi.

Bu annelerin yüzde 60'ı bir sonraki doğumlarında yine sezaryeni tercih ederken, geri kalanı normal doğum yaptı.

Normal doğum yapan annelere kan nakli yapılması riskinin iki kat, mesanelerinin hasar görmesi riskinin üç kat, rahimde yırtık oluşması riskinin ise yedi kat arttığı saptandı. Ayrıca, septisemi geçirme riskleri de yükseldi.

25/09/2019 10:21