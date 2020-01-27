Töre, 27-28 Ocak Şehitlerini rahmetle andı

Töre, 27-28 Ocak Şehitlerini rahmetle anarak, KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

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27/01/2020

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Töre, 27-28 Ocak Şehitlerini rahmetle andı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 27-28 Ocak Şehitlerini rahmetle anarak, KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Töre, yayımladığı mesajda İngiliz Sömürge yönetimine karşı miting düzeyinde direniş yapan Kıbrıs Türk halkının Lefkoşa’da ve Gazimağusa’da birçok şehit verdiğini hatırlatarak ya taksim ya ölüm tezinin bugün gerçekleştiğini ve Kıbrıs Türk halkının KKTC devletine sahip olduğunu kaydetti.

27/01/2020 14:33
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TAGS: Töre, , haber, kıbrıs, 27-28, Ocak, Şehitlerini, rahmetle, andı
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