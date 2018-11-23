Bizi bezdirmeye çalışıyorlar

Ali Elmas- Haber Her Dakika

İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’yı kapsayan emirnamenin tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mağusa’da hafta başı yapılan toplantıda yaşanan tartışmalarla gündeme gelen ve ardından konunun büyümesiyle ülke gündemine yerleşen emirname belediyeler ve müteahhitlerden destek bulamadı.

Kimi müteahhit emirname ile kendilerinin zarara sokulacağını ifade ederken bazıları ise emirnamelerle ülkelerin yönetilemeyeceği görüşünde.

Belediyeler de dün yaptıkları belediye meclisi toplantılarında bu emirnamenin karşısında bir tutum sergileyeceklerini belirtti.

Hal böyle iken İçişleri Bakanlığı’nın bu emirnamede ne kadar daha ısrar edeceği merak konusu.

Gazimağusa ve İskele Belediyeleri’nden de emirnameye ret

Gazimağusa ve İskele Belediyeleri yaptıkları meclis toplantısında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Emirnamenin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Gazimağusa ve İskele Belediye meclislerinin almış olduğu karar ise şu şekilde:

1-) Emirname taslağının yayınlandığı şekli kabul edilemez

2-) Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesinin ardından bölgenin tarihi ve kültürel mirasını gözetecek sulak alanların korunmasını sağlayacak bölgenin denize açılmasını mümkün kılacak, trafiğin ve altyapının doğru biçimde planlanmasına zemin hazırlayacak bir imar planının mutlaka yürürlüğe girmesi gereklidir.

3-) Bu imar planı bilimsel ve objektif verilere dayandırılarak güncellenmiş bilgi, very ve istatistikler temel alınarak hazırlanmalıdır.

4-) Emirnamenin nihai şekli oluşturulurken yerel yönetim sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri de sürece dahil edilerek gerekirse komisyonlar ve çalışma grupları seviyesinde yeniden çalışılmalıdır

5-) Bakanlığın emirnamede ısrar etmesi durumunda Emirnamenin yayınlanma tarihinden 8 ay içinde imar planı yasalaşarak yürürlüğe girmelidir. Aksi takdirde Emirname yürürlülükten geçmemelidir.

İskele Belediyesi de reddetti

İskele Belediyesi de bir açıklama yaparak emirnamenin Kabul edilemez olduğunu kaydetti. İşte o açıklama: “İskele Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Gazimağusa,İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi, bölgenin gelişmesine sekte vuracağı ve belediyemizin bölge için öngördüğü vizyona ters düştüğü gerekçesiyle mevcut hali ile kabul edilemeyeceği bu nedenle emirnamenin yürürlüğe girmesine karşı olduğu kararını almıştır. Ancak planlı gelişmeyi sağlamak, büyümeyi ve gelişmeyi de devam ettirebilmek açısından belediyemizinde çalışmalarda aktif bir şekilde yer alacağı, bölgenin ve bölge halkının da hassasiyetlerine özen gösterileceği, çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak makul bir emirnamenin 1 yılı aşmayacak bir süre için uygulanabileceği kararını almıştır”

Çetin Alkan: “Bu imar planı Kıbrıs Türkü’nü bezdirmekten başka bir şey değildir”

İş adamı Çetin Alkan, bu emirnameye göre Yeniboğaziçi’nin %60’lık kısmının ve Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerindeki arsaların tamamen imara kapatılacağını belirterek, Halken ve diğer inşaat şirketlerinin yaptıkları inşaatların da tarımsal aracı olarak imara kapatılacağını, Mağusa Bölgesi’nin % 80’lik kısmının 3 katlı olacağını ve Maraş Bölgesi’nin ise %30’a %15’inin iki katlı olacağını belirtti. Yatırımcıların dünya kadar arsa aldıklarını ve buralara yatırım yaptıklarını belirten Alkan, “ Şimdi soruyorum. Bu insanlar nasıl para kazanacak? Nasıl iş yapacaklar? Mecburen bu sıkıntılı süreçte fiyalarını artırmak zorunda kalacaklar. Zaten insanlarımız geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bu açıklanan Emirname Kıbrıs’taki işleri zorlaştırmadan başka birşey değildir” açıklamasını gerçekleştirdi. Çetin Alkan, kendisinin bu emirnameye kesinlikle karşı olduğunu ve bu şekilde bir imar planının olmaması gerektiğini bu imar planının Kıbrıs Türk’ünü bezdirmekten başka birşey olmadığını da belirtti.

Çavuşoğlu: “Bu emirname toplantısı tamamen formalite amaçlı düzenlenmiştir”

UBP İskele Mileetvekili ve Eski İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Emirnamesi diye adlandırılan Emirnamenin çıkarılmasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın yolu ile yapılan daveti öğrendiğinde ülkemizin geleceği ile ilgili görevini ve duyarlılığını yerine getirmek için önce bilgilenmesi gerektiğini diye düşünerek bu bilgilendirme toplantısına katıldığını belirtti. Çavuşoğlu, toplantıda kendi kanaatine göre iyi hazırlanılmış bir sunumun ve bilgilendirmenin olmadığını, herhangi bir emirnameden farklı birşey söylendiğini gözlemlemediğini söyledi. Bu emirname toplantısının formalite amacıyla düzenlenmiş ve “oldu-bitti” ye getirilmenin çabası içerisinde bir çalışma olduğunu belirten Çavuşoğlu, yatırımcıların, bu işten etkilenen kişilerin ve sivil toplum örgütlerinin bu toplantıya katıldığını, orada sorulan sorulara cevap verilemediğini görünce de devlet temsiliyeti adına çok üzüldüğünü ifade etti.

“Devlet nezaketine yakışmayan cümleler sarf edildi”

UBP İskele Milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu şekilde bir toplantıyı düzenleyen kişilerin, işlerine çok hazır bir şekilde olması gerektiğini, sorulan sorular karşısında yetkili kişilerin bilimsel bir şekilde cevap vermesi beklenirken kaçamak cevapların verildiğini, daha sonra da soruların yoğunlaştığı esnada, orada devlet nezaketine yakışmayan cümlelerin sarf edildiğini belirtti. O esnada salonu terk etme ihtiyacı hissettiğini belirten Nazım Çavuşoğlu, devletin siyasileri olarak orada tartışmaya girmelerinin mümkün olmadığını ve oradan ayrılmak zorunda kaldığını ve bu bilgilendirme toplantısının maksadına ulaşmadığını söyledi.

“Ne yapılacağı belli olmayan bir sürece destek vermemiz mümkün değildir”

Nazım Çavuşoğlu, ülkesel fiziki planının büyük bir bölümünü 2013’e kadar tamamlamış bir bakan olarak, ondan sonraki süreçte raporu kendisinden sonraki bakan arkadaşının yayınladığını belirtti. Ülkenin ihtiyacı olan bu planların amatör bir şekilde ortak akıldan yoksun, geçişi yapılmayan çalışmasının ülkeye veya halka hizmet olarak değil köstek olarak düşündüğünü aktaran Nazım Çavuşoğlu, emirnamelerin ortak akıl ile üretilmiş biçimlerine süreli olarak anlayış gösterebileceklerini ancak bu şekilde düzenlenmiş sahibi belli olmayan bilimsel verilere uymayan, devletin aciz duruma düştüğü ve ne yapılacağı belli olmayan bir sürece destek vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Çelik: “Emirnameyi reddetmemiz gerekir”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Çelik, emirname felsefesine karşı olduğunu, demokratik bir ülke olarak emir ile yönetilmeyi hak etmediklerini ve bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.2016 yılından beridir sürdürülen imar planının, kim tarafından hangi memur tarafından, hangi çalışma grubu tarafından neden bitirilmediğini sorguladığını belirten Çelik, 2 sene içerisinde ülke olarak akademik olarak ve profesör olarak kendileri için yüz karası olduğunu ve bunu söylerken utandığını belirtti. Devletin bu konuda yeterince elemanı olmaması halinde gerekirse özel kesimden istihdam yaratıp, insanlara süre vermesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Tahir Çelik, bu sürede de bu imar planlarının görüşülmesi gerektiğini esas olayların imar planlarında olduğunu ve bu sunulan emirnameyi reddetmemiz gerektiğini belirtti.

Prof.Dr.Çelik: “ Emirnamelerin bu ülkede suç olması gerektiğini düşünüyorum”

Devlet olarak emirnamenin hazırlanıldığını ancak bu bölgelerde 17 yıldır imar planlarının yapılamadığını belirten Prof.Dr.Çelik, emirnamelerin bu ülkede suç olması gerektiğini,emirnamenin birisinin yapamadığını başkasına yaptırmak olduğunu söyledi. Hiçbir toplumda 17 yıldır emirname ile bir bölgenin imar planını çizilmesi ile ilgili bir kuralın olmadığını belirten Prof.Dr.Tahir Çelik, bu durumda demokrasi ve insan hakları adına suç işlenmiş olduğunu ve böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bir an önce imar yasasının yapılması gerektiğini belirten Çelik, sivil toplum örgütlerinin ve akademisyenlerin katılımı ile bu yasanın oluşturulması ve meclisten geçmesi gerektiğini bu işin doğrusunun da bu olduğunu belirtti.

Saner: “Emirnamelere hiçbir zaman sıcak bakmadım”

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, esas mesleğinin mimarlık olduğunu hem mimarlıktan dolayı hem de görev yaptığı süre içerisinde emirnamelere hiçbir zaman sıcak bakmadığını belirtti. Meslekten biri olarak imar planlarından bahsetmeyi ve konuşmayı tercih ettiğini dile getiren Hamza Ersan Saner, emirnamenin kelime anlamının yazılı buyruk olduğunu, demokrasi ile yürütülen ülkelerde, demokratik anlayışın hakim olduğu veya demokratik anlayışı hakim kılınmasının arzu edildiği ülkelerde emirnamelerden bahsedilmemesi gerektiğini belirtti. Buradaki esas görüşünün imar planlarının devreye girmesi yönünde olduğunu belirten Ersan Saner, imar planlarının gerçekleşmesi için, ortaya çaba ve arzu koymamız gerektiğini düşündüğünü ve bu konuda da çok net olduğunu belirtti.

Gürcafer: “Bize düşen görev, sürece barışık bir şekilde katkı koymaktır”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı açıklamada, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerinin emirname taslağı ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında tansiyonun yükselmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, tüm paydaşların karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde olması halinde sürecin toplumun yararına sonuçlandırılabileceğini vurguladı. Gürcafer, bütünlüklü bir imar planının yapılmasını her zaman desteklediklerini ve bunun için uğraş verdiklerini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerini kapsayan, bütünlüklü bir imar planının yapılmasını her zaman desteklediklerini ve imar planının hazırlanması için uğraş verdiklerini dile getiren Gürcafer, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerinin imar planının yapılmasını desteklemekle beraber, 55/89 Sayılı İmar Yasası’nın da eş zamanlı olarak değiştirilmesini, daha pratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturularak ülkesel fiziki planın emrettiği sürede tüm ülke planlarının tamamlanmasına imkan vermesi de hassasiyetle üzerinde durdukları bir konunun olduğunu söyledi. 19 Kasım 2018, Pazartesi günü Gazimağusa’da düzenlenmiş olan bilgilendirme toplantısında ortaya konan tepki ve endişe, geçmişte yapılan ve büyük zararlara sebep olan emirnamelerin yarattığı travmanın yansıması olduğunu belirten Gürcafer, toplantıdaki iş insanlarının sorgulamalarının da rant elde etme çabası ile değil zarar görme kaygısıyla yapılan sorgulamalar olduğunu aktardı. Böylesi bir psikoloji içerisinde gerçekleşmiş olan toplantıda, Şehir Planlama Müdürü Sayın Türkmen Yiğitcan’ın birlik üyemiz olan iş insanı Mete Boyacı’ya vermiş olduğu cevabın kabul edilemez olduğunu belirten Özcafer, bu ifadelerin amacını aşan ve doğru ifade edilememiş bir cümle olarak dile getirdi.

Gürcafer, bu konuda birbirleriyle barışık, karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde olduğumuz zaman süreci toplumun yararına ve en doğru şekilde sonuçlandırabileceklerini, aksi takdirde tüm kesimin ve toplumun kaybedebileceğini söyledi.

Bu süreçte, doğru tartışmaların yapılmasının ve toplumsal çıkarlar temelinde, tüm kesimlerin çıkarlarının örtüşmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Gürcafer, sürecin doğru zemine oturtulması hususunda ise Sayın İçişleri Bakanı’na büyük görev düşmekte olduğunu,kendilerine ve diğer tüm paydaşlara düşen görevin ise masanın etrafında barışık bir şekilde oturarak sürece katkı koymak olduğunu söyledi.

Zurnacılar: “İmar planını destekliyorum”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise yaptığı açıklamada kesinlikle imar planını desteklediğini, ondan önce yapılacak olan çalışmaları takip edip mecliste oturulup bu konu hakkında konuşulduktan sonra halka sunmak ve orada yaşayacak halkın görüşlerini almak ile yükümlü olduklarını bu konuya çok dikkat ettiklerini söyledi.