Mağusa Belediyesi’nde neler oluyor?

Mağusa Belediyesi’nde son dönemde yaşananlar İsmail Arter’i koltuğundan edebilir. Ekonomik olarak zor durumda olan belediye 15 Milyon TL borçlandı. Peki şuan son durum ne?

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir kaynağın iddiaları oldukça çarpıcı.

Örneğin 100 civarında gündelik işçi durdurulan Mağusa Belediyesi’nde eski DAÜ VYK üyesi Recai Ergün’ün oğlu işe alındı, Belediyenin muhasebe müdürünün ‘gündelikçi’ kadrosunda olan oğlu ise işten durdurulmadı. UBP DP YDP Meclis üyelerinin gündelikçi kontenjan hakları ve kadrolama kontenjan hakları korundu.

İddialar arasında belediyenin araba filosunun çöktüğü ve belediye personelinin tek bir yerden kiralanan araçlarla gezdiği ayrıca Belediye Başkanı’nın mafyadan koruma tuttuğu da var

Mağusa Belediyesi’nde hala daha yatırımları yapılmamış 100’lerce işçi olduğu da diğer iddilar arasında.