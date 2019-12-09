77'nci Altın Küre adayları açıklanıyor

Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre Ödülleri'nin (Golden Globe) adayları açıklanıyor. İşte 2020'de 77'inci kez verilecek olan Altın Küre'de adaylar:

Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin (The Hollywood Foreign Press Association'ın-HFPA) gelecek yıl 77'nci kez gerçekleştireceği törende ödül için mücadele eden yapımlar ve isimler belli oluyor.

Adaylıklar arasında öne çıkan film "Marriage Story"ve "Irish Man" oldu.

Yönetmenliğini Noah Baumbach'ın üstlendiği Marriage Story altı dalda ödüle aday. Filmin başrollerinde Scarlett Johansson ve Adam Driver var.

Marriaga Story'nin en yakın rakibi ise beş dalda adaylıkla Irish Man oldu. Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan film Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel'in de yer aldığı kadrosuyla dikkat çekiyor.

09/12/2019 17:11