78 ve 48 yaşlarında iki kişi hırsızlıktan tutuklandı

Gazimağusa’da hırsızlık yaptığı tespit edilen D.G.(E-48) ve C.G.(E-78) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, söz konusu 2 kişi, 2019 yılı – 24 Ocak 2024 tarihleri arasında bir şirkete ait binanın giriş kapısı hasara uğratarak, içeriye girdi, bina içerisindeki buzdolabı ile muhtelif sayıda masa, sandalye ve restoran malzemeleri çaldı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada zanlılar tespit edildi, soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

Kumarhaneye alınmayan alkollü şahıs aracın camına parke taşı attı

Girne’de kumarhaneye alınmadığı gerekçesiyle parke taşını park halinde bulunan bir aracın ön camına atarak hasara uğratan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.20 sıralarında meydana gelen olayda, 516 miligram alkollü içki tesiri altında olan G.D.(E-38) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Kumarhaneye girmeleri yasak olan 8 kişiye yasal işlem

Polis ekipleri tarafından Gazimağusa’da dün yapılan denetimlerde, kumarhanede bulunmaları yasak olan 8 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, şahısların aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.