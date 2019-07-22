Arıklı: Evin tapusunu alan bizler törene davet edilmedik

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Alparslan Türkeş’in doğduğu evin müze yapılıp açılışının yapılmasının ardından sitemde bulundu. Arıklı, törene 1992 yılında para toplayıp bu evi satın alıp, tapusunu Türkeş'e hediye eden Zorlu Töre ve Erhan Arıklı'yı çağırmak kimsenin aklına gelmedi” diyerek töreni düzenleyenlere tepki gösterdi. Arıklı, “En azından zamanın MDD Genel Başkanı Töre, törene davet edilip bir plaketle onurlandırılmalı idi. Yahut orada evin hikayesini anlatan bir plakette bu gerçek yazılmalı idi. İçimdeki buruk mutluluğu paylaşmak istedim” ifadelerini kullandı.