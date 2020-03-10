Dünya koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor

Filistin Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nın kapatıldığı, Filistin vatandaşları dışında kimsenin girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Filistin Yönetimi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.

Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan edildi

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 vaka sayısının 26'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Beytüllahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50'ye yükseldi

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail'de daha önce Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti. Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

İsrail yönetimi ayrıca Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Tunus, Kovid-19 nedeniyle İtalya'yla vapur seferlerini durdurdu

Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki basına yaptığı açıklamada, İtalya'daki tüm limanlara olan vapur seferleri ile Roma haricindeki kentlerden yapılan uçuşların durdurulduğunu, Roma'dan gerçekleştirilen haftalık 14 uçuş seferinin ise 3'e indirildiğini kaydetti.

Fransa'nın Marsilya Limanı'ndan yapılan haftalık 2 vapur seferinin de 1'e düşürüldüğünü anlatan Mekki, söz konusu kararın 4 Nisan'a kadar geçerli olduğunu, yeni bir gelişme olduğunda bu tarihin değişebileceğini belirtti.

Mekki ayrıca, okullardaki haftalık tatilin erkene alınarak cumartesi yerine perşembe günü başlamasına karar verildiğini kaydetti.

Tunus'ta 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede salgına yakalananların sayısı 5'e yükselmişti.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Direktörü ve Kovid-19'la Mücadele Komitesi üyesi Şükri Hamude ise dün düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 2 binden fazla kişinin evlerinde karantina altına alındığını, bunlardan yaklaşık 600'ünün gözlem süresini tamamladığını söylemişti.

Mısır ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 4 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edildi. Böylelikle, virüsün bulaştığı kişi sayısı 59'a yükselirken, bunlardan 21'inin iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında güvenlik kurumları da tutukluların sağlığının korunması için 10 gün boyunca tüm hapishanelerde ziyaretlerin durdurulmasına karar verdi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.

Bakanlık ayrıca ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 55'e yükseldiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.

Bakanlık ayrıca ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 55'e yükseldiğini bildirmişti.

Açıklamada, virüs görülen 5 kişiden 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, bunlardan 3'ünün İran ile Irak'tan geldiği, beşinci kişinin ise Mısır vatandaşı olduğu ve Mısır'dan geldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı.

KKTC Bakanlar Kurulundan koronavirüse yönelik tedbir kararları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, bu akşam Başbakan Ersin Tatar başkanlığında olağanüstü gündemle toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda mevcut tedbirlerin artırılmasına yönelik kararlar aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Bakanlar Kurulunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (KKTC) iki pozitif koronavirüs vakasına rastlanması sonrasında aldığı kararlara yer verildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, tüm sınır kapılarında sağlık personelinin sayısını iki katına çıkarma kararı aldı.

Açıklamada, "Bakanlar Kurulumuz Hava ve Deniz Limanlarında uygulamada bulunan koranavirüse yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulamaya konulması kararını üretmiştir. Kara sınır kapılarından ülkemize giriş yapacak kişiler artık forum doldurma koşulu ile muhaceret işlemi gerçekleştirebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

Buna göre, bütün kara geçiş noktalarından KKTC'ye giriş yapacak tüm yolcular koronavirüsle ilgili gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra muhaceret işlemi gerçekleştirebilecek.

Bakanlar Kurulu, mevcut sürecin ciddiyetine uygun olarak, Başbakanlık koordinasyonunda, Sağlık Bakanı'nın başkanlığında bir kriz masasının oluşturulmasına karar verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile acil bir toplantı yapılacak"

Kriz masasında, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Polis Muhaceret Müdürü, iki toplumlu bulaşıcı hastalıklar eş başkanı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer kurumlardan da ilgililerin görev alacak.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulumuz olası bir salgınla karşılaşmamız durumunda ihtiyaç duyulacak gerekli teknik ekip ve ekipmanın temini ve ülkeye giriş çıkışlarla ilgili ek tedbirlerin alınmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yarın acil bir toplantı gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Bakanlar Kurulumuz Sağlık Bakanlığında hazır durumda bulunan karantina merkezinin kapasitesinin artırılmasına ve gerekli duyulması halinde kullanılması için bu merkeze ek farklı bölgelerde yeni karantina merkezlerinin ve gözetim merkezlerinin oluşturulmasına karar vermiştir."

"Ülkemizde saptanmış pozitif herhangi bir vaka bulunmamaktadır"

Bu kararlara ek olarak, Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını gerekçesiyle mecbur kalmadıkça KKTC vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmemesi ve GKRY'ye geçmemesi çağrısında bulundu.

Toplum sağlığına yönelik alınan kararların sınır kapılarındaki geçişlerde bazı gecikmeler yaşatsa da toplum sağlığını korumak adına bu konulardan kesinlikle taviz verilmeyeceği kaydedildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla virüsle alakalı açıklama yetkisinin sadece Sağlık Bakanlığında olduğunun da vurgulandığı açıklamada, "Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemlidir. Ülkemizde saptanmış koronavirüs pozitif herhangi bir vaka bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Burkina Faso’da ilk koronavirüs vakaları

Burkina Faso’da 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Claudine Lougue, yaptığı açıklamada, 24 Şubat’ta Fransa’dan dönen bir çiftte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Lougue, 50 yaşın üstündeki çiftin hastanede karantinaya alındığını, yolculuklarında çifte eşlik eden bir kişinin ise evinde karantinada tutulduğu kaydetti.

Afrika kıtasında Burkina Faso’nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki toplam koronavirüs vakası sayısı 97’ye yükseldi.

Panama'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Orta Amerika ülkesi Panama’da, ülkeye İspanya'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre başkent Panama’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, İspanya’nın başkenti Madrid’in Barajas bölgesinden geldikten sonra öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Evine gönderilen hastanın durumunun ağır olmadığını belirten Turner söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair detay paylaşmadı.

Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin koronavirüse karşı tedbirleri aldığını belirtti.

10/03/2020 09:26