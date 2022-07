79. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Venedik'in Lido Yarımadası'nda her yıl düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin 79'uncusunda yer alacak filmler açıklandı.

Festivalde, Noah Baumbach'ın "White Noise", Darren Aronofsky'nin "The Whale", Gianni Amelio'nun "Il Signore delle Formiche", Emanuele Crialese'nin "L'Immensita", Alice Diop'un "Saint Omer", Andrew Dominik'in "Blonde", Todd Field'ın "Tar", Koji Fukada'nın "Love Life", Romain Gavras'ın "Athena", Luca Guadagnino’nun "Bones and All", Joanna Hogg'un "The Eternal Daughter", Alejandro Inarritu'nun "Bardo, Falsa Cronica De Unas Cuantas Verdades", Vahid Jalilvand'ın "Shab, Dakheli, Divar", Martin McDonagh'ın "The Banshees of Inisherin", Santiago Mitre'nin "Argentina, 1985", Susanna Nicchiarelli'nin "Chiara", Andrea Pallaoro'nun "Monica", Jafar Panahi'nin "Khers Nist", Laura Poitras'ın "All The Beauty and The Bloodshed", Frederick Wiseman'in "Un Couple", Florian Zeller'in "The Son", Roschdy Zem'in "Les Miens" ve Rebecca Zlotowski'nin "Les Enfants Des Autres" filmi olmak üzere 23 yapım, büyük ödül "Altın Aslan" için yarışacak.

Yarışma kapsamındaki filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını ABD'li aktris Julianne Moore yapacak.

Film festivalinin "Ufuklar" kategorisi kısa film yarışma dalında, Türk yönetmen Turan Haste'nin "Rutubet" isimli filmi de gösterilecek.

ABD'li yönetmen Noah Baumbach'ın "White Noise" filmiyle açılış yapacak 79. Venedik Film Festivali, 10 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Bu habere tepkiniz:



28/07/2022 08:37