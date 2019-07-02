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KKTC Alevi Kültür Merkezi, “Sivas Madımak’ta yitirilen canların" anma programı düzenliyor

 KKTC Alevi Kültür Merkezi anma programı düzenliyor.

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02/07/2019

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KKTC Alevi Kültür Merkezi, “Sivas Madımak’ta yitirilen canların" anma programı düzenliyor

 KKTC Alevi Kültür Merkezi, “Sivas Madımak’ta yitirilen canları anmak ve bu katliamı gerçekleştirenleri lanetlemek amacıyla” anma programı düzenliyor.

Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre anma töreni, 5 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00'de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden 33 aydın kaldıkları otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda iki otel görevlisi ile 2 saldırgan da ölmüştü.

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TAGS: alevi, merkez, haber, kıbrıs, sivas, madımak, canlar,
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