KKTC Alevi Kültür Merkezi, “Sivas Madımak’ta yitirilen canları anmak ve bu katliamı gerçekleştirenleri lanetlemek amacıyla” anma programı düzenliyor.

Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre anma töreni, 5 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00'de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden 33 aydın kaldıkları otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda iki otel görevlisi ile 2 saldırgan da ölmüştü.