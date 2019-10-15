Kraliyet çiftinden 13 yıl sonra bir ilk: 1000 polis koruyacak!

Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate, kraliyet adında 13 yıl sonra ilk kez Pakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Pakistan yetkilileri çiftin korunması için 1000 polisin görevlendirildiğini açıklarken, Kensington Sarayı ziyareti, ülkedeki güvenlik ve ulaşım endişeleri nedeniyle çiftin bugüne kadarki en ‘karmaşık’ seyahati olarak niteledi.

Prens William’ın annesi Prenses Diana da 1996’da tüm güvenlik uyarılarına rağmen Pakistan’ı tek başına ziyaret etmişti.

Cambridge Düşesi Kate özel tasarım Catherine Walker elbisesi ile Pakistan'ın kültüründen esintilere yer verdi.

Düşesin küpeleri de yine Pakistan kültürüne uygun şekilde seçilirken 10 dolarlık fiyatıyla da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çiftin resmi ziyareti 5 gün sürecek.

15/10/2019 09:33