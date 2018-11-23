Özçınar: 'Öğretmenlik kutsal bir meslek'

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında “Emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen öğretmenlik mesleği aynı zamanda çok kutsal bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Özçınar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği özel bir gün olan 24 Kasım’da, gençleri fedakarlıkla geleceğe hazırlayan öğretmenlerin toplumların gelişmesinde büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Özçınar, “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, aydınlık yarınların temelinin atılmasında büyük katkı koyan tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygı ile selamlar, yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı.

