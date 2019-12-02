Malta'da gazeteci Galizia cinayeti krizi sürüyor

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci DaphneCaruana Galizia suikasti soruşturmasının kendi hükümeti üzerinde yarattığı siyasi kriz ve artan baskılar sonrasında ocak ayında parti liderliği ve başbakanlıktan ayrılacağını açıkladı.

Euronews’un haberine göre, Galizia cinayetine ilişkin soruşturma nedeniyle üzerindeki baskı ve protesto gösterileriyle istifaya çağrılan Başbakan Muscat, Malta televizyonundan yayınlanan bir açıklama yaptı.

DaphneCaruanaGalizia’nın acımasız şekilde öldürüldüğünü belirten Muscat, "Sözümü tuttum. Cinayetle suçlanan üç kişi var ve aynı zamanda iddia edilen beyni de ortaya çıkarıp, suçlamaları yönelttik" dedi.

Soruşturmada cinayetin aracısı olan taksi şoförü MelvinTheuma'ya cumhurbaşkanlığı affını hükümet olarak önermelerinin ardından Theuma’nın ifadeleriyle iş adamı YorgenFenech’e ulaşıldığını anlatan Muscat, "Aldığım kararlar ortak çıkarın çıkarları içindi. Hiç kimse yasaların üstünde değil. Her zaman ulusal çıkarlar olduğunu düşündüğüm kararları aldım." ifadelerini kullandı.

"İşçi Partisi Başkanı’na 12 Ocak 2020'de partinin yeni liderini belirlemek üzere gerekli süreci başlatması için yazı yazacağım. O gün İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğim. Takip eden günlerde de Başbakanlıktan istifa edeceğim." diyen Muscat, ülkenin içinden geçtiği durumun bunu gerektirdiğini söyledi.

Muscat, mükemmel biri olmadığını kendisinin de eksikliklerinin bulunduğunu belirterek, "Kusurlarım vardı ve onlar için kişisel olarak özür dilerim." diye konuştu.

Muscat'ın açıklamasına ilk tepki ana muhalefetteki Milliyetçi Parti lideri AdrianDelia’dan geldi. Delia, "Muscat’ın iktidarda kaldığı her günün adalete darbe olduğunu" kaydetti.

Başbakanın açıklaması öncesinde binlerce kişi, bugün son 12 gündeki 8. gösterilerini yaparak, Muscat'ı istifaya çağırmıştı.

DAPHNE CARUANA GALİZİA SUİKASTI

Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü KeithSchembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirdi.

Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazandı.

Taksi şoförü MelvinTheuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım’da cumhurbaşkanlığı affından yararlandı. Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım'da "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı YorgenFenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Fenech, sorgusunda Schembri'yisuikastin planlayıcısı olmakla suçladı. Fenech'in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı ChrisCardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu. Hem Schembri hem bakanlar, haklarındaki iddiaları reddederken, Schembri iki gün boyunca sorgulanmış, sonrasında serbest kalmıştı.

Fenech ise cumartesi günü, cinayeti organize ve finanse etmek, patlayıcı madde temini suçlamaları yöneltilerek tutuklanmıştı.

02/12/2019 16:55