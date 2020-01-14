Malezya-Tayland sınırında kobra yılanı operasyonu

Malezya'nın kuzeyindeki Perlis eyaletinin Tayland sınırı yakınlarında polis, torbalara konan 154 kobra yılanını ele geçirdi. Kaçakçıları arama çalışmaları sürüyor.

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14/01/2020

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Malezya-Tayland sınırında kobra yılanı operasyonu

Sınır Güvenlik Birimi yetkilisi Rodzi Ebu Hasan, Tayland sınırına 100 metre yakınlıktaki Kolam köyü sakinlerinden gelen ihbar üzerine bölgeye geldiklerini ve mavi torbalarla karşılaştıklarını aktardı.

Torbaların içinde toplam 154 kobra yılanı bulduklarını açıklayan Rodzi, "Kaçakçıların yılanları rahatça Tayland sınırına geçirebilmek için geceye kadar sınır bölgesinde beklettiğini düşünüyoruz." dedi.

Kaçakçılar henüz bulunamadı

Rodzi, kobra yılanlarının bakımı yapılmak üzere eyalete bağlı Doğal Yaşam Merkezine götürüldüğünü kaydetti.

Kaçakçıların ise henüz bulunamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

14/01/2020 10:05
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TAGS: Malezya-Tayland, HABER, KIBRIS, sınırında, kobra, yılanı, operasyonu
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