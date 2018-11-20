Trajediden 20 yıl sonra büyük başarı

ABD’de her yıl sadece 32 öğrenciye dünyanın en saygın üniversitesi olarak kabul edilen İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi için verilen bursu kazanan Orbey, Yale Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği ve İngiliz edebiyatı mezunu. Saygın ‘The New Yorker’ dergisinde de makaleler yazan Eren, makale yazma ve gazeteciliğe ilgisinin babasının öldürülmesi sırasında yaşadıklarından kaynaklandığını söyledi.

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Güniz Sokak’taki komşusu olan babası Prof. Dr. Hasan Orbey ve 1999 yazında evlerine giren silahlı soyguncu hakkında bir kitap yazma planı olduğunu belirten Eren, ABD basınına yaptığı açıklamada, hayatı boyunca çok acı çektiğini, babasına olanlar yüzünden çocukluğunu yaşayamadığını ifade etti.

‘ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM’

Babasının ölümü üzerine bazı gazetelerin haberi sansasyonel verme çabasını eleştiren Orbey, “Travmayı yaşamakta olan insanlara daha fazla zarar vermek yerine, duygu sömürmeden, insanlara travma hissettirmeden, karşılaştıkları sorunlara nasıl ışık tutabiliriz? Ölüm bana daha empatik bir yazarlık ve gazetecilik yaptırdı. Çünkü ben onun diğer tarafı oldum” dedi.

“AKLIMA BABAM GELDİ”

Rhodes Bursu’nu kazanmanın, yaşanan trajediye rağmen ileride iyi şeylerin gelebileceğine gösterdiğini belirten Orbey, “Bence kültürün büyük bir kısmı travmadan kurtulanlara merhamet ediyor. Benim hikâyem, başımıza gelen kötü şeylerin büyüme ve iyimserlik için fırsat olduğu gerçeğinin kanıtı” diye konuştu. Oxford’da yüksek lisans öğrenimini tarih ve edebiyat üzerine sürdüreceğini söyleyen Orbey, haberi ilk aldığında aklına hemen babasının geldiğini ve çok heyecanlandığını söyledi.

(Razi CANİKLİGİL/NEW YORK -Hürriyet)