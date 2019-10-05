Avustralya'da soyu tükenmekte olan Langur cinsi bir kızıl maymun doğdu

Avustralya'nın Taronga hayvanat bahçesi geçtiğimiz hafta dünyada eşine çok az rastlanan bir maymunun doğumuna sahne oldu. Sadece Çin ile Vietnam'da rastlanan Langur maymunları kaçak avcılık ve yaşam alanlarının gittikçe daralması nedeniyle soyu tükenmekte olan bir tür. Doğal ortamlarında sayılarının sadece 3 bin kaldığı sanılan maymunlar, doğduklarında özellikle baş bölümünde sahip oldukları parlak turuncu tüyleri ile dikkat çekiyor. 21 günlük olduklarında dökülmeye başlayan bu tüylerin yerini koyu siyah bir kürk alıyor. Uzun kuyruklu ve kara yüzlü Langur maymunları, saldırgan mizaçlarıyla biliniyor.

05/10/2019 11:03